Juventus su Scalvini, tripla insidia dalla Premier League

Giorgio Scalvini è una delle pepite più brillanti del panorama calcistico italiano. E' un punto fermo nell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che lo utilizza sia come difensore centrale sia come centrocampista sfruttando la sua duttilità, è uno dei pilastri da cui ripartirà anche la Nazionale guidata oggi da Luciano Spalletti.



Inevitabile che il suo profilo sia uno dei più chiacchierati sul mercato. Le big italiane, prima l'Inter poi anche la Juventus, hanno messo gli occhi su di lui mentre l'Atalanta, forte del recente rinnovo di contratto fino al 2028, chiede non meno di 60 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative. Una cifra importante ma che non spaventa le pretendenti, specie quelle all'estero.



TRIPLA INSIDIA PREMIER - Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid avevano sondato il terreno, ma è la Premier League a rappresentare la minaccia più concreta perché, evidenzia la stampa britannica, sono ben tre le squadre a valutare l'assalto a Scalvini: il Manchester United è da tempo sulle sue tracce, ora si sono aggiunti anche Chelsea e Manchester City per quella che può diventare un'asta internazionale a cifre elevatissime.