Juventus su Zhegrova: chi è il nazionale kosovaro del Lille

31 minuti fa



Nome nuovo per il mercato della Juventus, data sulle tracce di Edon Zhegrova. Classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2026 con il Lille, che lo ha acquistato per 7 milioni di euro dagli svizzeri del Basilea nel mercato di gennaio del 2022.



Finora in questa stagione il nazionale kosovaro ha segnato 11 gol e servito 9 assist. Il suo ruolo naturale è quello di attaccante esterno: preferisce partire dalla fascia destra per rientrare sul suo piede forte, il mancino. Nelle ultime due sessioni di mercato la Juve ha preso dal Lille prima l'esterno statunitense Timothy Weah in estate e poi il difensore portoghese Tiago Djalò a gennaio.