Juventus su Zubimendi, c'è anche il Milan: la clausola

La Juventus cerca rinforzi sul mercato a centrocampo. L'olandese dell'Atalanta, Teun Koopmeiners è il primo nome sulla lista della spesa di Cristiano Giuntoli, ma non l'unico. Sullo sfondo ci sono Lazar Samardzic dell'Udinese, Lewis Ferguson del Bologna e Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno messo gli occhi anche sul 25enne nazionale spagnolo Martin Zubimendi della Real Sociedad. Anche il Milan ci ha fatto un pensierino per la prossima stagione.



I DETTAGLI - L'anno scorso ha prolungato il contratto fino a giugno 2027, con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Il prezzo è alto, ma lo stipendio è alla portata: attualmente guadagna 3 milioni di euro netti all'anno. Basco, cresciuto nel settore giovanile del club con cui ha fatto tutta la trafila da quando aveva 12 anni, in questa stagione ha già giocato 44 partite, segnando un gol. Punto fermo della Real Sociedad e anche della Roja, con cui ha vinto una Nations League, prima del rinnovo è stato a lungo corteggiato dal Barcellona.