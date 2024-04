Juventus, Giuntoli sfida il Milan per Lacroix. In lista anche un difensore da 40 milioni e una soluzione low cost

Laguarda al già futuro con la consapevolezza che esiste il rischio concreto di un addio dial termine della stagione. Sul centrale brasiliano è forte il pressing del Manchester United e di fronte a un’offerta da 60/70 milioni di euro per. Ecco perché il direttore sportivo bianconero sta lavorando su più tavoli considerando che serviranno non uno ma due nuovi innesti nel reparto arretrato.

La Juventus si è inserita nella corsa a Maxence, difensore centrale del Wolfsburg. Forte fisicamente, abile in marcatura, grande personalità e con il vizio del gol ( l’ultimo sabato scorso al Werder Brema), Maxence è destinato al salto in una big:. Di tre anni più giovane è Ousmane, difensore dello Sporting Lisbona e campione d’Africa con la Costa d’Avorio. Un vero e proprio gioiello sul quale hanno posato gli occhi in tanti club della Premier League: la Juve sa che per battere la concorrenza servirà giocare d’anticipo staccando. Un obiettivo allo stesso tempo affascinante e complicato.

- Come raccontato dalla nostra redazione, Marioha deciso di non rinnovare il contratto con l’Atletico Madrid. Il difensore spagnolo classe 1995 rappresenta una ghiotta occasione di mercato per costi, qualità ed esperienza:. Sul ragazzo sta facendo delle valutazioni anche l’Inter. Per Giuntoli Hermoso potrebbe rappresentare il colpo giusto che lascerebbe spazio di manovra anche su un secondo difensore di livello ma serve accelerare i tempi per evitare che Mario firmi con l’Aston Villa.