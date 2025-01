Juventus, Thiago Motta: "Cambiaso giocherà, Vlahovic c'è, Kolo Muani forse. Non siamo contenti della classifica"

Alla vigilia della sfida al, l'allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole.- "La squadra sta bene, abbiamo recuperato, preparandoci per la prossima partita. Alberto ha portatosicuro che sarà un giocatore in più che potràla squadra".- "Lo vedo molto bene e".del suo arrivo,stiamo aspettando delleper il trasferimento. Se tutto ok sarà col gruppo, sennò aspetteremo".

- "Tutti i buoni giocatori di livello possono giocare insieme".- "Oggi abbiamo avuto una situazione con Mattia, ieri non ha potuto partecipare, speriamo possa essere col gruppo.Sono molto contento dei portieri che abbiamo. Sta giocando molto più Michele e sono contento delle prestazioni e degli allenamenti dei tre"."Come giocherà il Milan davanti? Alla fine stiamo parlando di, abituati a giocare partite di grande livello. L'importante è essere pronti a fare una grande partita al massimo per poter raggiungere la vittoria".

"La squadra è sempre stata bene dal punto di vista. La richiesta è diversa, lo sapete anche voi che abbiamo avuto situazioni non facili da gestire con dei giocatori che per un problema fisico non è stata semplice da gestire. Ma chi è andato in campo ha fatto bene, anche se nell'ultima partita, capendo anche l'avversario abbiamo sbagliato qualcosa di troppo.- "Gleison no, Cabal no, Arek non sarà a disposizione, eDusan ha passato un periodo fuori senza partecipare al lavoro della squadra, recuperando da un fastidio"

"Kolo? Mi aspetto tutto,allenarsi bene, lavorare bene, fare tutto ciò che bisogna fare per essere a disposizione."Penso che la partita di andata sia stata una partita giocata in un modo anche in base alle nostre situazioni, a come siamo arrivati a questa partita.tante partite le abbiamo fatte bene ma non basta quello che abbiamo visto in campo. Vedo undella squadra ma non solo dall'ultima partita, ma ribadisco perché è importante:Vogliamo essere in alto e lavoriamo tutti i giorni per la, che è il nostro obiettivo. Abbiamo un'altra partita importante, una grande squadra, nel nostro stadio. Abbiamo fatto una buona preparazione per arrivare a questa partita, per l'obiettivo finale che è la vittoria. Tante cose positive, vero anche quello che c'è di meno positivo. Siamo i primi a volere un altro tipo di risultato e lavoriamo al massimo per poter arrivare".

lo vedo molto bene, per questo. Alberto fa già parte del gruppo ed è un giocatore in più che aiuterà la squadra."Vedere la partita in alto èper l'allenatore. In panchina la senti diversamente, in alto non è la stessa cosa.Ho visto qualche errore di troppo parlando dell'aspetto tecnico. Ma con la tecnologia che abbiamo oggi la guardo con la stessa camera dall'alto, si guardano tanti movimenti, non solo il pallone, ma si vedono tante cose che prima non si potevano fare. Sono strumenti che aiutano, ti permettono anche di far vedere situazioni che ti aiutano a migliorare. Mi è dispiaciuto tanto non essere lì. Penso che il mio rosso sia stato ingiusto, ma si rispettano le decisioni".

Domani un'opportunità importante giocando in casa con il Milan, con rispetto per l'avversario. Cercando sempre la vittoria. Con la partita di domani non è ancora finito il campionato, mancherà tantissimo. Domani al massimo, concentrati, motivati, per fare una grande prestazione per arrivare alla vittoria"."Non mi piace parlare di mercato. Parlare poi di un 'se' di mercato... Immagina che non ho niente da aggiungere.Incedibili? Sì,