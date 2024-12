Juventus, Thiago Motta: "Rientrano Vlahovic, Savona e Adzic. Le parole di Buffon? Qui siamo tutti leader. Sull'addio al Bologna e gli infortuni..."

, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match fra i bianconeri e la sua ex squadra, il, partita valevole per la 15esima giornata di"Prima ringrazio di nuovo i nostri tifosi che saranno al campo a sostenere la squadra, i giocatori. L'importante siamo noi in campo, quel che trasmetteremo, sono convinto che faremo una bellissima prestazione"."Il Bologna sta bene, è una grande squadra. Giocano in verticale, pressano tanto. Dobbiamo concentrarci su cosa dobbiamo fare e tante altre cose da evitare, contro una squadra che sta molto bene in questo momento e che metterà tanta intensità durante la partita".

"Le parole di Buffon sulla Juventus? Adesso la massima concentrazione è sul Bologna, la prossima partita, tutte le parole di Gigi le prendo con grande piacere, con grande stima. Non solo per il giocatore, ma per l'uomo, siamo stati insieme e abbiamo condiviso insieme tante belle cose. Lo ringrazio e lo ringrazierò sempre, per quanto fatto e per quando siamo stati insieme, per le sue parole, positive o no. Lo conosco, fa sempre per il bene della Juventus, che siano i giocatori di oggi o in futuro, è una persona che vuole il bene della Juventus, tutti i suoi commenti verso la Juve sono per costruire per un bene e sono ben viste dalla nostra e dalla mia parte. Leader siamo tutti, c'è chi si prende responsabilità, chi per caratteristica va insieme ai nostri leader. Domani possiamo dimostrarlo in una partita in cui possiamo mettere in pratica ciò che sappiamo fare e limitare i punti di forza del Bologna".

"Noi siamo concentrati sulla nostra partita, prepararsi al meglio, essere esigenti per migliorare e andare in campo e fare la migliore prestazione possibile. Tutto il resto non voglio controllarlo, accettiamo e rispettiamo tutte le opinioni pubbliche o professionistiche, spesso voi date il vostro giudizio, giusto o no, ognuno ha la libertà di dare l'opinione"."La responsabilità esiste sempre ed esisterà sempre. Ogni squadra ha il suo obiettivo, e noi con grande responsabilità affrontiamo tutti i giorni di lavoro allo stesso modo. Non solo il momento o la situazione, ma tutti i giorni. Mi prendo con grande piacere questa responsabilità, lo dico fino all'ultimo giorno. Diamo sempre il massimo per fare il meglio per la Juventus. E' ciò che interessa".

"Domani Dusan sarà con il gruppo, ha fatto la settimana con la squadra. Domani non ci saranno Nico, Weston, Arek, Bremer e Cabal""Siamo sempre contenti del suo rientro, che possa fare ciò che gli piace. E' il suo lavoro, giocare a calcio, domani abbiamo ancora Dusan, Savona, Adzic. Siamo contenti di questi giocatori, interessa alla squadra, anche personalmente ognuno di loro. Tornano in campo e sono contento di questo"."Tutti danno qualcosa, tutti aiutano, chi gioca con costanza sicuramente nella partita è importante, durante la settimana ci sono tanti altri ragazzi che non giocano, ma aiutano la squadra a migliorare. Si alza il livello di esigenza tra loro. O è una parte tra chi deve aspettare e chi può giocare. Sono contento per tutti. Giusto che ci sia l'opportunità di giocare e alzare il livello".

"Veniamo da partite che non abbiamo vinto, prestazioni per momenti molto bene e altri da migliorare. L'esigenza è massima. Non ci si può concentrare solo su una fase del gioco per avere il risultato che vogliamo. Compito e responsabilità di tutti. Più arriviamo con gli uomini giusti davanti, più probabilità avremo di fare gol. Ma allo stesso tempo non permettere di far fare agli avversario ciò che vogliono"."Contestazioni e coro? A Bologna ho passato due anni bellissimi, sia a livello umano che sportivo. Niente da aggiungere".

"Baratterebbe l'imbattibilità per fare un filotto di vittorie? Facciamo il massimo per fare le migliori prestazioni che possiamo fare. Abbiamo un'altra grande opportunità""Nico, Douglas e McKennie? Speriamo quanto prima, vediamo per le prossime partite"."Non è il mio lavoro giudicare il mio lavoro. Lavoro con i ragazzi, con la società, sempre tutti nella stessa sintonia, per migliorare per il bene della Juventus. Il giudizio lo lascio a voi. Sfortuna per gli infortunati? Non credo né nella fortuna, né nella sfortuna. Ho la mia idea, ne avete parlato tante volte, ma la mia opinione non cambia per certe cose. Faccio attenzione a ciò che posso fare attenzione. Ciò che posso migliorare per il gioco, per la squadra, per il miglior livello possibile, tutto il resto non posso controllare".

"Con noi avremo Pugno, Nico, Pagnucco, Owusu. Saranno con noi"."Giocheremo tra pochi giorni, adesso concentrati sulla partita. Sarà una bella competizione, delle bellissime partite da affrontare, da oggi fino a lì manca tantissimo. Quando arriverà saremo pronti a fare il massimo, cercando di competere contro tutte le avversarie. E alla fine conterà avere il risultato dalla nostra".