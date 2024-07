Juventus, Thiago Motta e gli attaccanti bianconeri: chi gli piace, chi no e cosa cambierebbe, nel gioco e nei nomi

DUSAN VLAHOVIC - "Le critiche fanno parte del nostro lavoro e vanno accettate. Dusan è un grande giocatore, ha talento ma ha bisogno della squadra. Sia lui che tanti giocatori con il funzionamento della squadra faranno una grande stagione". Classe 2000, in scadenza di contratto nel 2026 e in trattativa (difficile) per il rinnovo del contratto. Detto che nella Juventus non ci sono incedibili, tutto comunque fa pensare, ad oggi, che Vlahovic possa diventare un punto fermo della Juve di Motta. Pur con le difficoltà a far gioco della Juve di Allegri, il serbo ha comunque segnato 41 gol in 101 partite in bianconero in due stagioni e mezza. C'è da credere che, in un gioco a lui più congeniale, possa fare ancora meglio. Ma anche lui dovrà fare la sua parte, dal punto di vista caratteriale ("Le critiche vanno accettate") e di miglioramento tecnico.