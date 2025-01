AFP via Getty Images

L'allenatore della Juventusha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Napoli, persa per 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona."Sono dispiaciuto per la sconfitta perchè abbiamo fatto un buon primo tempo mettendo in grande difficoltà l'avversario. Avversario che è primo in classifica non per caso: una squadra forte con un allenatore bravo e che ha la possibilità di prepararsi in settimana, noi veniamo da tante partite giocate. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica a ripetere quello che di buono si è visto nel primo, per questo oggi non siamo riusciti a vincere".

"Siamo concentrati al 100%, tante altre partite abbiamo reagito bene e recuperato la partita, altre come oggi no. Noi come Juventus dal 2019 non riusciamo a vincere in questo campo ed è un fatto che va detto. Non è un campo facile, la reazione adesso è per la prossima partita, oggi siamo dispiaciuti. Napoli ha pressato tanto, corso tanto e il fatto di prepararla in settimana rappresenta un piccolo vantaggio"."Personalità non è mancata, anzi, ne abbiamo dimostrata grande nel primo tempo giocando molto bene a calcio e mettendo in difficoltà l'avversari con la palla. Le prime pressioni nel primo tempo sono state molto buone: abbiamo limitato gioco e Lobotka. Nella ripresa volevamo rimanere compatti anche perchè giocare 95' contro le prime in classifica ed in forma e che si preparano durante la settimana. Noi veniamo da tante partite giocate, anche a Bruges abbiamo speso grande energia. Dovevamo nella ripresa fare bene la prima pressione o ricompattarci e nel recupero giocare bene e andare in avanti. Non siamo stati capaci, tecnicamente non abbiamo fatto bene. Quando abbiamo preso palla abbiamo perso il secondo duello, cosi loro hanno preso palla e attaccato con una squadra forte".