Juventus, Thiago Motta: "Vittoria importante e meritata, Cambiaso..."

Thiago Motta si gode la vittoria per 1-0 contro la Lazio, rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Romagnoli. L'allenatore della Juventus analizza così la gara a Sky: "Mi è piaciuta la pazienza nel secondo tempo, abbiamo trovato una squadra che si difende molto bene, anche dentro l'area di rigore. A volte siamo stati un po' frenetici, forse per accontentare le richieste dei nostri tifosi allo stadio che ci spingevano ad attaccare. Questa è una vittoria importante e meritata".



"Cambiaso sta diventando un giocatore importante, non solo nella Juventus ma anche in Nazionale. E' un calciatore completo, ma sa che può ancora migliorare. Sta giocando tante partite, deve gestirsi bene anche fisicamente. La cosa più difficile nel mio lavoro è decidere chi lasciare fuori dal campo".