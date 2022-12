Continua il saliscendi del titolo in borsa della Juventus. A Piazza Affari, in apertura, il titolo della società torinese sale del 4% a 0,28 euro dopo che, nella giornata di ieri, John Elkann ha escluso di poter ricapitalizzare nuovamente il club bianconero. Il patrimonio netto juventino, allo scorso 30 giugno, è sceso a 169 milioni.



CAPITALIZZAZIONE IN RIALZO - Avvio di seduta, quindi, positivo per la Juventus che beneficia del buon rialzo di ieri di Wall Street. Alti anche i volumi con 5.6 milioni di pezzi scambiati su una media quotidiana giornaliera che si aggira intorno ai 6 milioni nell’ultimo arco di periodo (3 mesi). La capitalizzazione sale così a quota 710 milioni di euro, in rialzo di 20 milioni rispetto alla giornata di ieri.