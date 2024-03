Juventus, tocca a Milik con l'Atalanta. La scelta fra Chiesa e Yildiz. E c'è Kean

Clicca qui e guarda Juventus-Atalanta su Dazn

. E allora, andando con ordine, si cambia in difesa e lo si fa per scelta: di nuovo tutti a disposizione, il tecnico bianconero rilancia capitan Danilo e Federico Gatti ai fianchi di Gleison Bremer per provare a ritrovare le certezze perdute là dietro.: si è fermato anche Carlos Alcaraz infatti, mentre Adrien Rabiot non è ancora pronto, così l'americano è chiamato a stringere i denti per completare la mediana composta anche da Manuel Locatelli e Fabio Miretti. Si cambia pure sulle fasce, di nuovo per scelta: salvo sorprese infatti Allegri ripescherà Filip Kostic e continuerà a dare fiducia ad Andrea Cambiaso.con il compito questa volta di incidere a partita in corso come in realtà non gli sta più riuscendo.A disposizione: Pinsoglio, Tiago Djalo', Rugani, Alex Sandro, Iling-Junior, Weah, Nonge Boende, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Kean.Indisponibili: Alcaraz, De Sciglio, Perin, Rabiot.Squalificati: Fagioli, Pogba, Vlahovic.Diffidati: nessuno.