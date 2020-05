Sabato 20 giugno tornerà la serie A e nelle prossime ora la Lega stilerà anche il nuovo fittissimo calendario con continui turni infrasettimanali. I tifosi del Torino sono in attesa di sapere quando si giocherà il derby contro la Juventus, un derby anomalo perché, come tutte le altre gare, sarà senza tifosi.



Il weekend di Juventus-Torino dovrebbe essere quello del 4 e 5 luglio: sarà la Lega a decidere se far disputare questa particolare stracittadina a porte chiuse di sabato o di domenica.