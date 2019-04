L'ufficialità non c'è ancora, ma potrebbe arrivare nelle prossime ore: il derby Juventus-Torino, che da domenica 5 maggio era stato anticipato a sabato 4 maggio alle 15 per via del possibile doppio impegno dei bianconeri nelle semifinali di Champions League, dovrebbe essere anticipato a venerdì 3 maggio.



La società granata nelle scorse settimane aveva fatto richiesta alla Lega di trovare un'altra data per la partita, in modo da permettere al Torino e ai suoi tifosi di omaggiare, sabato 4 maggio, il Grande Torino, a settanta anni esatti dalla tragedia di Superga. Dalla Lega già negli scorsi giorni avevano fatto sapere di essere disponibili ad accogliere la richiesta dei granata, ammesso che gli impegni europei della Juventus lo avrebbero permesso. Ora che la squadra di Massimiliano Allegri è stata eliminata dalla Champions League il derby potrà quindi essere spostato: la data più probabile è appunto quella di venerdì 3 maggio. Si attende ora il via libera dell'Osservatorio delle manifestazioni sportive.