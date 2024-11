AFP via Getty Images

L’anticipo del sabato sera dellamette di frontenell’attesissimo derby del capoluogo piemontese. I bianconeri sono imbattuti in campionato e arrivano dalla vittoria die dal pareggio in Champions League di. Tutt’altro momento per ilche haCalcio d’inizio allo stadio Allianz Stadium di Torino sabato 9 novembre, alle ore 20:45.Partita: Juventus-TorinoData: sabato 9 novembre 2024Orario: 20.45Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOWPerin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.Thiago Motta.Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria.Vanoli