Juventus, torna una bandiera: il punto su Chiellini e Del Piero

Novità in arrivo in casa Juventus. Sarà un'estate calda non solo in panchina, i bianconeri sono pronti a inserire in società volti nuovi,Uomini di fiducia per l'ex Napoli, che con con il direttore sportivo Giovanni Manna e con il capo scout Matteo Tognozzi non ha nessun tipo di problema, ma spinge per un cambiamento. Agevolato dagli stessi Manna e Tognozzi, che hanno la valigia in mano, con il primo che ha accettato il ruolo di direttore sportivo del Granada e il secondo è vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Sono due i nomi che dovrebbero presto iniziare a lavorare per la Juventus, il primo èin scadenza a giugno con il Napoli. Fino all'anno scorso è stato l’uomo di raccordo tra Giuntoli e Andrea Chiavelli, storico collaboratore di Aurelio De Laurentiis.Ex attaccante con una carriera tra Serie C e D, una volta ritiratosi si è laureato in Giurisprudenza e ha iniziato la sua avventura da dirigente alla Vis Pesaro. Quindi il Carpi e, nel 2020, l’arrivo al Napoli come responsabile dell’Under 19. Dopo un anno, cambiò per la Pistoiese prima e il Cesena poi, sino allo sbarco a Pisa all’inizio della scorsa stagione.

Con ogni probabilità tornerà alla Juve una bandiera.L’ex difensore sta maturando la sua prima esperienza dirigenziale a Los Angeles, dopo aver annunciato l’addio al calcio giocato a fine 2023, e sicuramente sino all’estate resterà in California per permettere alle figlie di completare l’anno scolastico.L'ex difensore ritroverebbe in bianconero il fratello Claudio, che dovrebbe essere confermato come responsabile del progetto NextGen.