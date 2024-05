Juventus, tra presente e futuro: bianconeri favoriti in Coppa Italia, per il mercato in quota vicini i colpi Koopmeiners e Berardi

15 minuti fa



Vincere la Coppa Italia per non concludere la terza stagione consecutiva con “zero tituli”. La Juventus vuole tornare ad alzare un trofeo e l’occasione giusta arriva con la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 15 maggio contro l’Atalanta, proprio la squadra contro cui è stata vinta la finale nel 2021: per gli esperti sarà bis bianconero, offerto a 1,68 contro il 2,02 del primo titolo di Gasperini alla guida dei nerazzurri.



Tuttavia, la dirigenza juventina non è focalizzata solo sul presente, ma guarda già alla prossima stagione. Il sogno del direttore Cristiano Giuntoli è sempre Teun Koopmeiners dell’Atalanta, ancora in doppia cifra in Serie A. L’arrivo a Torino dell’olandese si gioca a 2,75 su Sisal, mentre sale a 4 l’acquisto di Domenico Berardi, già vicino alla Juve la scorsa estate, per un trasferimento che potrebbe essere facilitato dalla possibile retrocessione in serie cadetta del Sassuolo.