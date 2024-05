Calafiori: 'Futuro con Motta? Non so se resterà... La Roma? Doveva andare così, meglio per me, per loro non so'

Intervistato da Dazn nel bel mezzo della festa con i tifosi per la qualificazione in Champions League e dopo il 3-3 contro la Juventus,, uomo mercato del, ha parlato della sua straordinaria stagione e anche del futuro."Mi porto nel cuore tutta la stagione che è stata memorabile per tutto. Spiace non aver vinto con la Juventus, ma non possiamo rimproverarci niente"Devo solo ringraziarlo a Thiago Motta. L'ho ripetuto continuamente. Il gol l'ho cercato tutta la stagione, ne ho trovati due che sembravano importantissimi, ma è andata così"

"Devo solo dire grazie a tutti, ai tifosi. Anche durante i periodo un po' più brutti loro sono stati bravissimi""Eccone un'altro de Roma. Da lì siamo partit e abbiamo iniziato un percorso fantastico".- "Non lo so se è un rimpiante. Doveva andare così, è stato meglio per me, per la Roma non lo so. Lui lo porterò sempre nel cuore"."Futuro con Thiago Motta? Non lo so, non so neanche se resterà...""Stamattina stavamo parlando del gol che mancava. Abbiamo fatto una roba scaramantica. Mi sono ficcato dentro ad un armadio e sono rimasto chiuso dentro per 5 secondi".