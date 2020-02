Non si allena la Juventus Under 23. Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito de club bianconero: “ La decisione precauzionale è stata presa in ragione dei nuovi casi di contagio al COVID-19 emersi alla U.S. Pianese, affrontata dai bianconeri lo scorso 23 febbraio. Le attività di allenamento della Under 23 bianconera sono temporaneamente sospese.



La misura di prevenzione è stata decisa su indicazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, da parte delle autorità sanitarie di Alessandria (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP), con cui il personale sanitario di Juventus è in costante contatto.



Il motivo sono i nuovi casi di contagio al COVID-19, emersi in queste ultime ore fra i giocatori della U.S. Pianese, che i bianconeri hanno affrontato lo scorso 23 febbraio al “Moccagatta” di Alessandria.



Si specifica che, a sei giorni dalla partita, i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico.



La Juventus è in costante contatto con la LegaPro”.