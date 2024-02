Juventus-Udinese: Allegri per non perdere il treno scudetto, in quota Chiesa vede il ritorno al gol

Dopo cinque vittorie consecutive, la Juventus ha trovato un solo punto nelle ultime due uscite, vedendo scappare l’Inter a +4 sulla Vecchia Signora, impegnata nella sfida tutta bianconera contro l’Udinese. I padroni di casa hanno vinto gli ultimi sette scontri diretti allo Stadium, numeri che fanno prevalere ancora il segno «1» offerto a 1,40, sul colpo ospite fissato tra 7,70 e 8,10. Nel mezzo, il quattordicesimo pari stagionale dei friulani, vale 4 volte la posta. Gli ultimi quattro precedenti hanno visto uscire l’opzione No Goal, ancora favorita a 1,58, sul Goal visto a 2,23, mentre l’Over 2.5, a 1,90, insegue il terzo Under 2.5 consecutivo per gli uomini di Allegri, a 1,80. Il mister bianconero si affida a Federico Chiesa, a segno nelle ultime due sfide contro l’Udinese e rientrato in campo domenica contro l’Inter: il timbro dell’esterno azzurro si gioca a 2,92, con la rete di Lazar Samardzic, profilio seguito da Giuntoli e il suo staff per l’estate, paga 7,60.