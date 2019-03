Juventus-Udinese 4-1

Marcatori: p.t. 11' Kean (J), 39' Kean (J); s.t. 22' Emre Can rig. (J), 26' Matuidi (J), 39' Lasagna (U).

Assist: p.t. 11' Alex Sandro (J); s.t. 26' Bentancur (J), 39' De Paul (U).

Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Barzagli (25' p.t. Bonucci), Rugani; Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Matuidi (27' s.t. Dybala), Alex Sandro; Bernardeschi, Kean. (35' s.t. Nicolussi Caviglia). A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, Kastanos, Mavididi, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck (25' p.t. Opoku); Ter Avest (17' s.t. Sandro), Stryger Larsen, Wilmot (1' s.t. Lasagna), Fofana, Zeegelaar; De Paul; Pussetto. A disp. Nicolas, Perisan, Okaka, Ingelsson, Micin, Bocic. All. Nicola.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Ammoniti: p.t. 27' Larsen (U); s.t. 5' Pussetto (U), 8' Opoku (U).