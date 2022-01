Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus comunica alcune nuove positività, stavolta relative alla squadra Primavera: "Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 di 4 calciatori dell’Under 19. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario vigente".