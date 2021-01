Juan Cuadrado è ufficialmente guarito dal Covid-19. Con una nota pubblicata sul proprio sito internet, il club bianconero ha reso noto che l'esterno colombiano è risultato negativo al tampone di controllo effettuato nelle scorse ore.



Cuadrado, che non era stato inizialmente incluso nell'elenco dei convocati per la partita di Supercoppa Italiana di stasera contro il Napoli, era risultato positivo lo scorso 5 gennaio e sarà aggregato in extremis al gruppo di Andrea Pirlo.



seguono aggiornamenti...