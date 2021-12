La Juventus comunica che Koni De Winter, 19enne difensore belga della squadra bianconera Under 23, è positivo al Covid: "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Koni De Winter il quale sta già osservando le norme previste. La Juventus, che ricomincerà la sua attività domani, giovedì 30 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie". De Winter nella prima parte della stagione è stato spesso aggregato alla prima squadra. In Champions League ha raccolto due presenze, di cui una da titolare contro il Malmoe, nell'ultima giornata della fase a gironi.