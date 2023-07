La Juventus annuncia la partnership con NEXEN TIRE, produttore globale di pneumatici.



«Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con la Juventus, un club noto per avere la più grande base di tifosi in Italia» - ha dichiarato DC Kim, Vice Presidente Marketing e Vendite Europa di NEXEN TIRE -. «Questa collaborazione si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici di espansione nel mercato europeo, in particolare con l'imminente lancio della seconda fase di espansione dello stabilimento europeo quest'anno. La collaborazione con la Juventus offre grandi opportunità e aumenterà la notorietà del marchio NEXEN TIRE in tutto il continente».



«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a NEXEN TIRE come nostro partner ufficiale per i pneumatici» - ha dichiarato Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer della Juventus -. «La loro reputazione globale per la produzione di pneumatici di alta qualità si allinea perfettamente con la nostra ambizione di eccellenza. Siamo lieti di accogliere NEXEN nella famiglia Juventus come sponsor ufficiale della categoria pneumatici».