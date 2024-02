Juventus, UFFICIALE: preso Barido!

Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo fino al 2026 del trequartista Francisco Martin Barido dal @BocaJrsOficial



Benvenuto, Francisco! — JuventusFC (@juventusfc) February 24, 2024

Come si legge sulle pagine social ufficiali della: "Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo fino al 2026 del trequartistadal@BocaJrsOficial. Benvenuto, Francisco!".: "Francisco Martin Barido è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo calciatore argentinocon la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile.Giocatorecresciuto nel Boca Juniors,che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla Juventus. Benvenuto in bianconero!".