Il Montero allenatore: dal Sudamerica alla Sambenedettese. Juventus ad interim come al Penarol?

ha sconquassato il mondodopo la vittoria della Coppa Italia: le sue sfuriate e i suoi attacchi quasi indiscriminati ora all'interno, ora all'esterno della società, in un momento di rivalsa personale, gli costeranno quasi sicuramente il licenziamento, e allora al suo posto è probabile che, per le ultime due partite di campionato, con la qualificazione in Champions League già archiviata, vengaGià, perché il giocatore che è stato Montero ha poco bisogno di presentazioni, per il suo stile rude e inconfondibile e i suoi tackle al limite e spesso anche oltre il limite del regolamento. Quanto alla carriera da allenatore, intrapresa qualche anno dopo l'addio dato al calcio giocato nel 2007,, la squadra in cui è iniziata e finita la sua storia da calciatore. Il nativo di Montevideo, classe 1971, ha poi guidato(9v, 1p, 2s),(6v, 2p, 6s) e il prestigioso(12v, 9p, 7s) in Argentina, prima di tornare in Italia e accettare la proposta della

L'avventura di Montero in Serie C sotto la presidenza di Franco Fedeli prima e di Domenico Serafino poi durache lo ha rilevato dall'ottava alla 23esima giornata, per poi venirne di nuovo sostituito fino alla fine della stagione. Nelle due annate in questione, la Sambenedettese arrivaL'ultimo anno vede in rosa giocatori del calibro di, ma la società fallisce e deve ripartire nel 2021-22 dai dilettanti. Ecco dunque che per Montero si aprono le porte del ritorno alla, nelle giovanili.

Dal giugno del 2022, dopo una non esaltante parentesi di qualche mese di nuovo in Argentina con il(4v, 5 p, 8s),. Domani alle 11 la sfida al Frosinone fanalino di coda, quindi la possibilità di guidare i grandi per gli ultimi centottanta minuti di questa Serie A.