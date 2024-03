Juventus, ultima chiamata per Kean: contro la Lazio si gioca tutto

D'altronde, lui ormai era un ex giocatore della Juventus: quanto successo nelle poche ore vissute all'Atletico Madrid è già storia. Nel frattempo, ha smaltito il problema alla tibia che lo ha tenuto fuori per tre mesi prima di tornare a giocare qualche minuto prima della sosta. E contro la Lazio si gioca tutto, solo una super prestazione gli permetterà di restare nei radar delle scelte di Allegri per quel che riguarda l'attacco della Juventus in questo finale di stagione: un altro flop significherebbe con ogni probabilità anche addio all'Europeo, perché di tempo per risalire sul carro non ce ne sarebbe forse più, per quanto Luciano Spalletti lo ritenga sulla carta una delle migliori scelte per la

: proprio la Juventus avrebbe voluto prolungare già a gennaio, prima della cessione in prestito all'Atletico Madrid. Proprio Kean ha preso tempo per poter avere più potere decisionale a fine stagione, quando però sperava in ben altro percorso da febbraio in poi. Intanto riparte, con la Lazio tornerà titolare a distanza di quasi quattro mesi dall'ultima volta: se da qualche parte bisogna ripartire, quello di domani sarà l'ennesimo punto di ripartenza di Kean.