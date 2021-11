Il brasiliano Arthur è intenzionato a giocarsi le proprie carte per convincere la Juventus e Massimiliano Allegri a puntare su di lui. Il giocatore ex Barcellona, arrivato a Torino con una valutazione di oltre 70 milioni di euro, non ha convinto complici anche numerosi problemi fisici, tanto da essere messo sulla lista dei sacrificabili dalla dirigenza bianconera. Ora però, superati i problemi che lo attanagliavano e cambiato procuratore (è entrato nella scuderia di Federico Pastorello) vuole far capire a tutti perché, solo un anno e mezzo fa, è stato valutato così tanto.