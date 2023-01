Il Sudtirol bussa a casa Juve alla ricerca di rinforzi.



Il club di Bolzano, in vista del girone di ritorno di Serie B, starebbe provando a portare in Alto Adige un giovane e promettente difensore della squadra Next Gen bianconera. Si tratta del classe 2002 Tommaso Barbieri, esterno di destra, protagonista in Serie B che lo scorso 2 novembre Max Allegri ha fatto esordire in Champions League nella sfida interna con il Paris Saint-Germain.