Juventus, un tesoro di 103 milioni dai prestiti disponibile per il mercato

Gianluca Michiotti

La Juventus si prepara a una campagna trasferimenti estiva che sarà decisiva per il suo futuro, secondo il piano triennale preannunciato dall'ad Maurizio Scanavino, che avrà come parole d'ora quello della crescita sostenibile. Che tradotto significa: acquisti ma anche cessioni, sempre con un occhio al bilancio.



CHE MERCATO! - Le voci in capitolo per quanto riguarda il prossimo mercato della Juventus sono tante. Si va dall'allenatore (Massimiliano Allegri è in scadenza nel 2025 e non ci sono certezze sulla sua conferma), agli obiettivi top (fra tutti, Teun Koopmeiners, olandese che l'Atalanta valuta 40 milioni di euro), per poi andare ai talenti emergenti nel mirino di Cristiano Giuntoli, ai rinnovi (fra tutti, quelli di Adrien Rabiot, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic), per finire con i big che sono oggetto del desiderio dei top club europei (Gleison Bremer in primis).



IL TESORETTO DEI PRESTITI - Oggi ci vogliamo soffermare su un altro aspetto che può condizionare in positivo o in negativo il prossimo mercato della Juventus, ovvero i numerosi giocatori che il club bianconero ha ceduto in prestito (chi in prestito secco, chi in prestito con formule legate al riscatto). Per quanto riguarda i giocatori nel giro della prima squadra, sono 12 i giocatori di proprietà della Juventus attualmente in prestito. Sommando il loro valore di mercato, arriviamo a un totale di 103 milioni, un tesoretto importante che la Juventus potrebbe girare tutto, o in parte, sul mercato in entrata.



