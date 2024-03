Serie A, la top 20 dei giocatori per costo annuo: tanta Inter, la top 3 è tutta della Juve, solo Leao per il Milan

Redazione CM

Monte ingaggi? Ammortamenti? Chi sono i giocatori più costosi della Serie A?. Il noto sito Transfermarkt ha stilato la classifica dei giocatori più costosi della nostra Serie A su base annua e, inevitabilmente, i top club la fanno da padrone. Ma cosa significa su base annua? Il costo è semplicemente l'unione del costo annuo dell'ammortamento del costo storico del cartellino (ovvero quanta parte della cifra spesa inizialmente è accantonata di anno in anno lungo tutta la durata contrattuale) e il costo al lordo dell'ingaggio annuale elargino ai calciatori.



LA TOP 3 È DELLA JUVE - Ingaggio più alto e alti costi del cartellino sono elementi che inevitabilmente vedono protagoniste le società con maggior capacità di spesa. E la top 3 è di conseguenza tutta a tinte Juventus che è il club che più ha investito in acquisti a titolo definitivo di giocatori di livello top.



TANTA INTER - La formazione bianconera ha 6 giocatori in elenco così come l'Inter che però rispetto alla Juventus si distribuisce più uniformemente nella classifica. per i nerazzurri incidono maggiormente gli ingaggi e colpisce la presenza di Frattesi.



LEAO, ROMA, NAPOLI E... ATALANTA - Frattesi che, per costo annuo, incide nel bilancio dell'Inter esattamente come Leao per il Milan che è anche l'unico calciatore rossonero in top 20. 3 a testa sono i giocatori di Roma e Napoli, mentre a sorpresa c'è anche l'Atalanta in classifica con il colpo estivo Gianluca Scamacca.



