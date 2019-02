JUVENTUS UNDER 23-ARZACHENA 1-0



MARCATORE: 30' s.t. Mokulu



JUVENTUS UNDER 23 (3-5-2): Nocchi; Andersson, Del Prete, Coccolo; Di Pardo, Toure, Kastanos, Muratore (15' s.t. Nicolussi Caviglia), Masciangelo; Olivieri (15' s.t. Bunino), Mokulu. All. Zironelli.



ARZACHENA (4-4-2): M. Ruzittu, Bonacquisti, Moi (37' s.t. Danese), Cecconi, Gatto (37' s.t. Diop), Casini, D. Ruzzittu (19' s.t. Sanna), Porcheddu (30' s.t. La Rosa), Trillò, Baldan, Arboleda. A disp.: Pini, Onofri, Danese, Manca, Diop. All. Giorico.



Arbitro: Lorenzin di Castelfranco Veneto



Ammonizioni: 6′ p.t. Masciangelo (J), 13′ p.t. Ruzzittu (A), 43′ p.t. Porcheddu (A), 35' s.t. Bonacquisti (A), 48' s.t. Kastanos (J)