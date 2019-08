Wir freuen uns, die Verpflichtung von Kévin Monzialo bekannt zu geben. Der französische U19-Nationalspieler kommt aus der U23 von Juventus Turin und wechselt leihweise für eine Saison mit Option zur definitiven Übernahme nach Zürich. News: https://t.co/7ezfx6XBYP #gc #zürich pic.twitter.com/EZR8MNI9sz — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) August 16, 2019

Sono ufficiali due cessioni nella Juventus Under 23. L'attaccante francesementredove troverà l'ex allenatore della Juventus Primavera Francesco Baldini. "​“Sono entusiasta di essere arrivato in una piazza ambiziosa come Trapani, una realtà che mi ha sempre affascinato. Sono orgoglioso di essere qua e ringrazio la Società ed il direttore per avermi scelto", le prime parole di Del Prete.