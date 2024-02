Juventus unica italiana fra i 100 club sportivi che valgono di più al mondo

Fra i 100 team con il più alto valore al mondo c’è solo una squadra di calcio italiana, la Juventus, al 98° posto di questa speciale classifica stilata dal portale Sportico. Le prime 10 posizioni sono dominate da squadre della NFL (il campionato professionistico di football americano) e NBA, con la prima posizione occupata dai Dallas Cowboys, che hanno una valutazione di 8,5 miliardi euro.



Come spiega calcio calcioefinanza.it, la classifica prende in considerazione le varie leghe americane di football (presenti tutte e 32 franchigie della NFL nelle prime 53 posizioni), basket, baseball e hockey, più la Formula 1 e il calcio a livello globale.



Oltre alla Juventus, la famiglia Agnelli-Elkann è nelle prime 100 posizioni anche grazie alla Scuderia Ferrari in Formula 1, controllata tramite la holding Exor proprio come i bianconeri. Il Cavallino si trova in 71esima posizione.



Per ricavare il valore di mercato delle varie realtà sportive sono state calcolate le entrate di ciascuna società (stagione 2022/23, mentre per il calcio la 2021/22), la somma del valore di mercato del franchising combinato con il valore delle attività legate al club e delle proprietà immobiliari.



DI SEGUITO LE PRIME 10 POSIZIONI



1 - Dallas Cowboys – 8,5 miliardi di euro

2 - Golden State Warrios – 7,6 miliardi

3 - New York Knicks – 6,8 miliardi

4 - Los Angeles Lakers – 6,7 miliardi

5 - New York Yankees – 6,6 miliardi

6 - New York Giants – 6,5 miliardi

7 - Los Angeles Rams – 6,4 miliardi

8 - New England Patriots – 6,1 miliardi

9 - San Francisco 49ers – 5,7 miliardi

10 - New York Jets – 5,6 miliardi



SOLO 11 SQUADRE DI CALCIO - Fra i 100 team al mondo con il più alto valore, ci sono solo 11 squadre di calcio, tutte europee.



SCORRI PER VEDERE QUALI SONO E QUALE POSIZIONE OCCUPANO IN CLASSIFICA