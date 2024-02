Juventus, valutazioni in corso su Massimiliano Allegri. Tornano le sirene arabe

Chi siederà sulla panchina della Juventus a fine stagione? La risposta a questa domanda passa tutta da una scelta che la società bianconera dovrà inevitabilmente fare nel corso dei prossimi mesi e che porta all'ultimo anno di contratto rimasto nell'accordo firmato 3 anni fa con Massimiliano Allegri. Alla Continassa sono già da tempo in corso delle valutazioni su quella che potrà essere il finale di questa annata e sulla scelta da prendere per non farsi trovare spiazzati da decisioni non controllate o controllabili dal club.



ALLEGRI RESTA O VA VIA? - In questo momento tutti, anche i più scettici o quelli con cui Allegri ha legato meno, sono contenti del rendimento che la squadra sta ottenendo in campo. La qualificazione alla Champions è quasi acquisita, anche se aritmeticamente il campionato è ancora lungo, ma c'è una Coppa Italia da vincere e rincorrere l'Inter per provare a coltivare il sogno scudetto rimane un sogno. Solo alla fine si deciderà cosa fare e a decidere sarà anche lo stesso Allegri.



SIRENE ARABE - E secondo Tuttosport Allegri spingerà per la conferma anche se le cifre, quei 7 milioni annui più bonus, oggi non sono riproponibili per il bilancio societario. Anzi, se ci sarà rinnovo, dovrà essere per forza a cifre più contenute. Dal canto suo l'allenatore farà pesare le difficoltà che proprio la società gli ha presentato davanti (fuori dal campo con tutti i casi e le sanzioni) forte anche delle sirene arabe che sono tornare a risuonare per lui. Sarà su questa battaglia che si giocherà il futuro della panchina.