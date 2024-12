Juventus-Venezia, le pagelle di CM: Koopmeiners e Douglas Luiz flop, il rigore non salva Vlahovic

Getty Images

Sul gol prova con tutto se stesso, ma non arriva. Sul secondo è invece in ritardo: colpevolmente.Per 60 minuti non sbaglia una palla, e nemmeno un'uscita. Poi gli sbuca Ellertsson alle spalle: è il calcio.Dall'80'La rete non cancella il ritardo sull'ultimo pallone, nell'ultima occasione del Venezia. Beffa totale.Sfrontato e duro, specialmente nell'uno contro uno. Non sarà una notte da giganti, ma dà una conferma importante.Concorso di colpe sul posizionamento sul gol preso. Dov'era, per contrastare il cross? Tutto il resto fila liscio.

Dall'85'Dopo il bel gol al City, una risposta sottotono. Ha fatto fatica, persino fisicamente.Super. La partita, l'atteggiamento, l'assist per Gatti. Si è preso il centrocampo proprio ora che la Juve deve cambiare volto.Come Wes, peggio di Wes. Partita senza né capo, né coda. Solo corsa, però a vuoto.Dal 64'Troppo solo. Sempre isolato. La scelta finale poche volte giusta.Motta ci troverà pure un senso logico, ma per tutto il resto dello Stadium è davvero complicatissimo. Ci spieghi, per cortesia.

Dal 64'Entra bene, trova buoni angoli, ma non incide. Praticamente mai.- Si ferma alle buone intenzioni, senza pungere. Il gol l'aveva trovato, ma era viziato da un fallo: peccato. Lì si è sciolto qualcosa. Anche in termini di energie nervose.Dall'85'- Pochi palloni, un tiro in porta e poco altro. Serata faticosa e affaticata. Il rigore nemmeno lo salva.La responsabilità, sarà una banalità, ma va tutta all'allenatore. E naturalmente Motta. La Juve sembra ancora senza carattere

L'errore gli è stato abbonato da un fallo fischiato, il resto è stato un gran bel salto in avanti.Yildiz prova e riprova, ma passa poche volte. Il gol è di quelli pesantissimi, storici, da custodire per sempre nei ricordi.In bocca al lupo: sembrava dolorante.Dal 32'Ingaggia un bel duello con Vlahovic: non è che tocchi tanti palloni.Meno bene dei compagni di reparto, sembrava un po' indietro.Il cross per Ellertsson è roba sua. Ed è roba sua la partita in generale: ben giocata.

Una traversa clamorosa. Ma poco altro.Dal 74'Che peccato: una mano di troppo.No, non un grande approccio. Ma poi viene fuori alla grande.Grande inserimento, aiutato da Savona. Sbuca al momento giusto per un gol storico.Dall'80'Veloce, forte, dinamico. Mette tutti in apprensione.Dall'80'Buona continuità all'interno della partita: tiene il ritmo della squadra.Perché non ha calciato nel momento più importante?Dal 74'

Si è perso di nuovo quanto non raccolto l'anno scorso con il Frosinone. E con gli interessi. Gran carattere del suo Venezia: è un mattone verso la salvezza.