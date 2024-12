AFP via Getty Images

Dare continuità alla vittoria contro il Manchester City e tornare ai tre punti in campionato dopo tre pareggi di fila. Ladi, reduce dal successo di grande spessore in Champions League contro Pep Guardiola, si rituffa nel campionato e non più sbagliare l'incrocio casalingo con ildi Eusebioe dell'ex Hans Nicolussi Caviglia, in scenaall'Allianz Stadium di Torino, nell'anticipo del sabato della. I bianconeri vincendo si porterebbero a -1 dal terzetto al terzo posto, composto da Inter, Lazio e Fiorentina, e -7 dall'Atalanta capolista, mentre i lagunari vogliono lasciare l'ultimo posto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Juventus-Venezia in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Juventus-VeneziaDi Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta: in attesaAntonio Giua (Olbia)