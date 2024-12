Juventus-Venezia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

La Juventus reduce dalla vittoria di grande spessore in Champions League contro il Manchester City deve rituffarsi nel campionato e non sbagliare l'incrocio casalingo con il Venezia dell'ex Hans Nicolussi Caviglia, leader del centrocampo arancioneroverde e a segno nel 2-2 dell'ultima giornata contro il Como. Si tratta di una bella occasione per i bianconeri del ritrovato Vlahovic, che vincendo potrebbero portarsi ad un solo punto dalla Lazio impegnata nel big match contro l'Inter lunedì sera.

​ Partita: Juventus-Venezia

Partita: Juventus-Venezia Data: sabato 14 dicembre

Orario: 20:45

Canale tv: Sky Sport canale 251, Dazn

Streaming: Sky Go, Dazn, Now.

: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Rouhi; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.: Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.Cambiaso è ancora in forte dubbio, preallertato Rouhi dopo che in Champions ha giocato Danilo a sinistra. A centrocampo Fagioli potrebbe avere una chance ma parte dietro alla coppia titolare formata da Locatelli e Thuram. Weah e McKennie insidiano i trequartisti. Per il Venezia, dubbi tra Candela ed Ellertsson e tra Doumbia e Andersen.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Juventus-Venezia sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Juventus-Venezia sarà disponibile su DAZN e il servizio di Sky, Sky go. Gli utenti potranno vedere la partita in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. La partita verrà trasmessa anche su Now. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Valon Behrami