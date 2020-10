Juventus-Verona è il posticipo della quinta giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Fabrizio Pasqua, di seguito gli episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com.





JUVENTUS – H. VERONA h.20.45

PASQUA

DE MEO – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: LA PENNA

AVAR: CECCONI



45' ANNULLATO GOL ANCHE A MORATA - Annullato un gol anche alla Juve: Cuadrado illumina per Morata, che supera Silvestri con un pallonetto delizioso. Pasqua prima convalida ma poi annulla per un fuorigioco dello spagnolo, rivisto al VAR. Seconda rete annullata di fila all'ex Atletico, dopo quella col Crotone.



36' BERNARDESCHI CHIEDE UN RIGORE - L'esterno della Juve viene strattonato in area da Ceccherini e perde l'equilibrio, chiedendo un penalty: per Pasqua l'intensità non è tale da determinare il fallo.



15' ANNULLATO GOL A COLLEY - Il Verona passa in vantaggio, ma Pasqua annulla il gol di Colley: sul cross dalla destra l'ex Atalanta è in fuorigioco.