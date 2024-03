Juventus, verso la Lazio: Allegri perde pezzi, Weah o Iling al posto di Kostic

Senza dimenticare ovviamente chi di fatto non c'è mai stato, come Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Si complica quindi la trasferta dell'Olimpico per Max Allegri, già parecchio difficile pure in condizioni normali considerando la probabile scossa emotiva che Igor Tudor darà alla Lazio e al momento di crisi non solo di risultati che sta attraversando la Juve. Con Allegri che si prepara alla sfida di sabato sera con un dubbio o due all'interno di una rotazione pressoché obbligata in ogni zona del campo. Le scelte quindi vedranno Wojciech Szczesny in porta, con il ritorno della difesa titolare composta da Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo, in mediana si rivedranno tutti insieme sia Weston McKennie che Adrien Rabiot ai fianchi di Manuel Locatelli, mentre. In attacco, infine, più Federico Chiesa che Kenan Yildzi al fianco del redivivo Moise Kean.

– Questa quindi la probabile Juve anti-Lazio.A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Tiago Djalo', Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Weah, Sekulov.Indisponibili: Alcaraz, Alex Sandro, Kostic, Milik.Squalificati: Fagioli, Pogba, Vlahovic.Diffidati: ---