Juventus-Vlahovic: per Giuntoli il rinnovo "si farà", ma la distanza è ancora ampia

LE PAROLE DI GIUNTOLI - Se dal punto di vista tecnico-tattico il direttore sportivo ha sottolineato come questo sia il "metodo Motta", ribadendo però che Vlahovic non sarà mai un problema, dal punto di vista del rinnovo contrattuale ha sfoderato un grande ottimismo: "Un calciatore come Vlahovic non può mai essere un problema, il rinnovo è un obiettivo, lo faremo. Un giocatore che vale tanto e guadagna tanto per noi rappresenta un patrimonio. La sua sostituzione dopo 45’? È il metodo Motta può capitare e capiterà".