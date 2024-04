Juventus, Vlahovic: 'Periodo difficile per tutti, potevo fare meglio. Bravo Allegri'

Al termine dell'andata dellel'attaccante dellaDusanha rilasciato una intervista ai microfoni di Mediaset: "E' stato un periodo davvero difficile per tutti noi, sapevamo di dover essere all'altezza di questa partita. Ora ci aspetta una gara difficile a Roma, archiviamo questa partita e pensiamo alla prossima sfida di campionato che sarà importantissima"."Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, con un allenatore forte. Noi abbiamo dato tutto e dopo il gol realizzato tutto è diventato più facile. Ora c'è un'altra gara importante a Roma, ma prima c'è il campionato".

"Non mi importa tantissimo, potevo fare molto meglio. La cosa più importante è la vittoria della squadra, non è importante chi fa gol o assist. Quando vinciamo siamo tutti bravi. Oggi abbiamo giocato una grande partita, ringrazio i miei compagni per come hanno giocato, i tifosi per come ci hanno supportato e il mister Allegri per come ha preparato la partita. Adesso dobbiamo solo continuare così".