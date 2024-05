GETTY

Juventus, Vlahovic promette: "L’anno prossimo ci prenderemo quello che ci spetta"

A Monte Carlo, ad assistere al Gran Premio di Formula 1, c'era anche Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus si è concesso a Sky Sport per una piccola intervista in cui ha tirato un po' le somme della stagione, appena conclusasi con la vittoria per 2 a 0 sul Monza. Queste le sue parole.



OBIETTIVI FUTURI - "Io il miglior attaccante stagionale in Serie A? Per me è importante. Voglio ringraziare la Serie A e, non so se abbiano votato, ma anche la gente. Grazie. Lavoriamo per questo e l’anno prossimo dovrò far meglio. Sappiamo cosa dobbiamo migliorare e cosa si aspetta la gente. Sulla squadra… a inizio anno avevamo degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. Vogliamo fare meglio il prossimo anno e prenderci quello che ci spetta. Faremo bene".