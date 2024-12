AFP via Getty Images

Juventus, Vlahovic: "Risultato strepitoso. Dopo il Bologna negli spogliatoi ci siamo detti tutto"

7 minuti fa



Dusan Vlahovic ha deciso la sfida tra Juventus e Manchester City. Queste le parole del serbo a Prime Video.



L’ANALISI -"Tutta la squadra ha fatto una ottima partita, ci siamo preparati bene e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Il risultato è strepitoso e può darci una grande spinta per il resto della stagione. Sul gol ho avuto anche un po' di fortuna, ma l'importante è che sia entrata e spero di continuare così".



IL SEGRETO – “Abbiamo parlato due giorni fa nello spogliatoio e ci siamo detti tutto quello che pensavamo dopo la partita col Bologna, non è possibile che dobbiamo aspettare uno schiaffo per cominciare a giocare. Per questa partita non c'era bisogno di gasarci perché si preparava da sola, ma deve essere così anche nelle altre. Ci manca anche un po' di esperienza perché siamo una squadra giovanissima ma alla Juventus non c'è tempo. Abbiamo tante cose da migliorare, speriamo che questa partita sia un nuovo inizio per noi".