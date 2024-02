Juventus, Vlahovic rivede il gruppo: recuperato per il Verona

Redazione CM

L'allenamento della Juventus all'indomani della deludente sconfitta interna contro l'Udinese ha portato ad Allegri una buona notizia: Dusan Vlahovic ha svolto parte della seduta con il resto dei compagni e a partire da domani lavorerà con il gruppo in pianta stabile per preparare il prossimo impegno di campionato, la trasferta in casa del Verona in programma sabato alle 18.



L'allenamento ha visto come di consueto i giocatori impiegati ieri fare defaticante e quelli che non sono entrati in campo lavorare in maniera più intensa. Il ritorno di Vlahovic, protagonista di un gennaio da assoluto protagonista con 6 reti in 4 partite, è la notizia migliore per provare a tenere a debita distanza il Milan, che dopo la vittoria sul Napoli si è fatto sotto ad appena un punto di distanza.