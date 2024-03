Juventus, Wendell torna di moda

36 minuti fa



Nel mirino della Juve c'è già stato a lungo in passato, quando cercava squadra dopo la parentesi al Bayer Leverkusen e i bianconeri restavano ancora in bilico tra la decisione di puntare o meno su Alex Sandro. Poi Wendell è finito al Porto, restando comunque tra i giocatori sondati dalla Juventus per il ruolo di terzino sinistro: la prova di Wembley e il debutto con il Brasile ha solo riacceso la luce dei riflettori, alle giuste condizioni la Juve ci riproverà.