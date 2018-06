Laha ufficializzato l'ingaggio dell’attaccante britannica, proveniente dalsquadra campione in carica nella FA Women Super League. Nella compagine londinese, Eniola ha vinto tre titoli nazionali e due FA Cup. Proprio in questa competizione, nel 2016, si è laureata capocannoniere, segnando 9 gol in 16 partite: doti, le sue, che hanno accompagnato il Chelsea anche alle semifinali della ultima edizione di UEFA Women’s Champions League., nella Women’s Professional Soccer League, militando in St. Louis, Atlanta and Sky Blue FC. Nata in Nigeria, Aluko da tempo milita anche nella nazionale femminile inglese, con la quale ha giocato tre Coppe del Mondo, altrettante coppe d’Europa e partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012., attese nella prossima stagione anche al debutto in Champions League.