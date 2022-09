Non è stato semplice, ma le Juventus Women accedono al tabellone principale di Champions League. Osso duro il Koge, le danesi hanno lottato e provato a chiudere ogni spazio, ma la maggior qualità della Juve è venuta fuori. Così dopo l'1-1 in Danimarca, al Moccagatta è arrivato un 2-0 firmato Gunnarsdottir-Cantore che va anche stretto alla Juve. Ma basta e avanza per passare il turno.