Si tratta di una partnership importante che testimonia ancora una volta l’attenzione sempre crescente della Società verso le iniziative di carattere sociale e professionale.

Presentazione aoggi del nuovo sponsor sulle maglie della. Il marchio Pewex campeggerà dalla prossima partita sulle divide delle aquilotte. Così il direttore generaleoggi:

Presente nella sala stampa del quartier generale biancoceleste anche il responsabile della comunicazione del noto marchio di supermercati della regione Lazio, Giorgia Rampietti che ha dichiarato: “Nella nostra azienda c’è una grande attenzione alle figure femminili le quali ricoprono anche molti ruoli di vertice”. Le ha fatto eco il responsabile commerciale Sante Cetorelli: “Ringrazio il Direttore Generale Enrico Lotito per questo accordo di sponsorizzazione, la nostra azienda ha da sempre mostrato attenzione verso il calcio femminile e il sociale”.



Ad indossare per la prima volta il completo con il nuovo logo c'era il capitano della Lazio Women Antonietta Castiello. questo il suo pensiero: “Per noi giocatrici è un onore avere sulla manica uno marchio come quello di Pewex, da sempre attento alle esigenze dell’universo femminile”.