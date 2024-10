Getty Images

Risuona Country Roads all'Allianz Stadium di Torino., avversaria di mille battaglie. Con questa vittoria le bianconere si portano ache hanno cucito sul petto il tricolore e che da due stagioni vincono in Italia.Dallo Stadium emerge lache la Juventus Women ora è una squadra, che prova a sfruttare ogni occasione concessa. Una Vecchia Signora che davanti aglili manda in delirio. La prima a scatenare un boato è Lindseycon uno slalom con cui salta due giocatrici giallorosse dopo pochi minuti dall'inizio della gara.

Nel primo tempo però è la squadra di Max Canzi a dominare, addirittura all'intervallo tra i tifosi qualcuno sussurra: "Questo è Canzi-ball" riferendosi proprio al bel gioco mostrato.Le bianconere oggi sono una squadra consapevole, delle proprie abilità e potenzialità. Sono una squadra che diverte, crea, ha le idee chiare quando ha il pallone tra i piedi. La parola d'ordine è, per citarne uno: quello di Chiarain contenimento su una certa Sakiper tutto il primo tempo.È la partita del coraggio: quello di Evain marcatura su Manuela, senza paura. È il primo goal allo Stadium di Barbara, ma anche il primo di Sofiache sta sempre più diventando padrona del reparto avanzato bianconero. La Roma si lamenta al triplice fischio per le scelte arbitrali ma la sensazione che emerge dallo Stadium è cheche si sia dimostrata solida, in particolare dal punto di vista difensivo. Guardando i dati sono quattro i tiri in porta della Juventus e tre quelli della Roma. Nel primo tempo la Juventus ha chiuso con il doppio vantaggio firmatoNella ripresa, anzi, nel pieno recupero, ha accorciato le distanze Benedetta, ex di giornata. I tre punti però al triplice fischio sono della Juventus e